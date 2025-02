Słyszeliście kiedyś o konkursie "Zobaczyć Matematykę"?

Trudno u źródła znaleźć informacje o samym konkursie i jego historii. Z tego co udało mi się odnaleźć wynika, iż pierwotnym organizatorem konkursu był Uniwersytet Jagielloński (od pierwszej edycji, czyli prawdopodobnie roku 2009, do piątej), następnie pieczę nad jego organizacją przejęła Akademia Górniczo-Hutnicza i we współpracy z różnymi partnerami kontynuuje ten pomysł do dziś.