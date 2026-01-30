Ja to powtórzę jeszcze raz, to co na Mirko napisałem - pani psycholog Rotkiel nie rozróżnia użalania się nad kimś od empatii. Mało tego! Empatii od współodczuwania. Wiec pomyliła 3 podstawowe rzeczy. Empatia to bycie z kimś i nie osadzanie go. Czy takich mamy specjalistów?! Druga kwestia jest próba legitymizacji oszustw przez tą panią "chocholog". Masakra, poziom szarlatanów, neomedow, uga buga, czary mary.