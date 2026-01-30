Szał wściekłych polskich kobiet w Sprawie dla Reportera
Mecenas został zjedzony przez wściekłe polskie witaminki bo śmiał stwierdzić, że baba nie jest bez winy i pomimo żeńskiego narządu płciowego też ponosi odpowiedzialność.tenji
Komentarze (122)
najlepsze
Kaszewiak UltraChad
Najlepsza jest ta stara raszpla w 7:57
No ja p------e (－‸ლ)
- no bo mi chodziło o…
- to dlaczego tego nie powiedziałaś, tylko coś zupełnie innego, skoro chodziło o…?
- myślisz, że to tak łatwo?
Jeżeli kogoś bijecie a on nie płacze to można, bo wtedy to nie jest p-----c, ale jak sprawicie komuś przykrość np. złapiecie złodzieja na gorącym uczynku i on się popłacze to wtedy jest to p-----c z waszej strony!
🍀Dziekan Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
🍀 Członkini zespołu firmy Pomoc Rozwód PomocRozwod.pl
TERAPEUTKA, PSYCHOLOG, TRENERKA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO, MÓWCZYNI MOTYWACYJNA, MENTORKA:
💪 WYKŁADY, SZKOLENIA, COACHING, KONFERENCJE
W treściach powiązanych możemy taką autoprezentację znaleźć...
@karolek_z_naklejkowa:
No gdybym nie spędzałbym olbrzymiego czasu z kobietami to też powiedziałbym że to ustawka, niestety spędzam i zauważyłem że tak zachowuje się jakieś 90% kobiet podczas sporu/kłótni.
Czyli piekło kobiet.