Wymiana akumulatora z 75-80% pojemności? nazwijcie mnie szalonym ale jak dla mnie to i tak całkiem niezły wynik i po co go wymieniać. Używane auto to używane auto. To tak jakby Kowalski chciał wymieniać silnik w używanym 10letnim samochodzie bo zaczął spalać 1l więcej i brać troche oleju i że wymiana silnika nie opłacalna to auto na złom. Taka sama abstrakcja jak w tej historyjce złomnika.