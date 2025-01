W sumie to może i dobrze, że ministerstwo za taką małą kwotę szuka kogoś na takie stanowisko. Bo 6,5k brutto to w takiej Warszawie to nawet na najgorszą kawalerkę na zakup nie będzie kogoś stać. Na najem to pójdzie większość pieniędzy. Taka osoba to chyba będzie nawet sabotować "promocję" dopłat dla deweloperów. xD