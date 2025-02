Jeżdżę autobusem to się wypowiem. Kierowca autobusu ewidentnie się zagapił. Prędkość była poniżej 50, było to do wybronienia. Niestety w tym zawodzie, trochę jak szachista, trzeba przewidywać kilka ruchów do przodu. Szczególnie w mieście, bo kierowcy i piesi cuda potrafią wyczyniać. Ale rozumiem go, pracując czasami nawet kilkanaście godzin dziennie, nie da się być na 100% cały czas skoncentrowanym. Tym bardziej że nie mógł się spodziewać że coś przed nim się zatrzyma Pokaż całość