Obecnie rozwód dla kobiety to może być wygrana na loterii. Alimenty są wedle uznania sędziny. Masz dobry zawód? Szykuj się na wysokie alimenty. Kobieta zyskuje pół majątku + do 26 roku życia dziecka/dzieci ma super kasę co miesiąc. W między czasie może związać się z innym facetem co obniży jej koszty życia.

A mężczyzna? To, że nie będzie dużo zarabiał przez całe życie - sędziny to nie interesuje. A jeśli nigdy dużo Pokaż całość