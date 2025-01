Jako osoba z branży mogę powiedzieć, że to już się dzieje. Polacy przyzwyczajeni do pewnych stawek nie mogą znaleźć pracy, ponieważ są zastępowani Ukraińcami, którzy zgadzają się na dużo niższe. Przez to inne firmy też zaczynają płacić mniej, a nasi szukają szczęścia za granicą. Tyle że tam też jest już masa innych Polaków, Gruzinów, Rumunów, Litwinów, Ukraińców, Rusków, itp itd. Ogółem niby brakuje setki tysięcy kierowców, ale wydaje mi się, że to Pokaż całość