Cześć mam na imię Mateusz, przeglądam wykop od wielu lat, ale nigdy się nie udzielałem, do dziś. Jestem zrozpaczony i może to być wszystko chaotyczne.
Nie mam już siły się ukrywać. Piszę to, bo jestem pod ścianą. Od początku września jestem na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Mamy 7 stycznia 2026 r., a ja do tej pory NIE DOSTAŁEM ANI GROSZA zasiłku chorobowego!
Borykam się z ciężką depresją od lata tego roku. W zeszłym miesiącu dostałem skierowanie na oddział dzienny do CZP (Centrum Zdrowia Psychicznego) System mnie niszczy zamiast leczyć, jeśli ta sytuacja będzie się przedłużać całkowicie zwariuje. W trakcie zwolnienia przeszedłem fatalne zakażenie prawej dłoni. Zawszę pracowałem fizycznie na ten moment jeszcze nie mam pełnej władzy w prawej ręce (problemem jest chwytanie, utrzymanie czegoś ze względu ,że zakażenie najbardziej dotknęło kciuk). Wydałem wszystkie oszczędności od września do dziś za samo mieszkanie płaciłem 2000zł + opłaty miesięcznie. Jutro mam lekarza do którego i będe prosił o odroczenie płatności za wizytę bo mnie na nią nie stać. Mam pod opieką jamnika i papugę. One nie rozumieją, że „ZUS wyjaśnia zasadność” albo że cytując pracownika ZUS -„może to potrwać jeszcze 30 dni albo dłużej, wie pan bo sprawdzamy zasadność”.
Proszę o pomoc w nagłosnieniu tej sprawy, może ktoś miał podobnie jakieś solucje będą mile widziane. Jeśli ktoś miałby do zaoferowania zajęcie dorywcze (Ogarniam PC w stopniu dobrym, jakaś praca zdalna dorywcza to proszę o kontakt) fizyczna na razie odpada ze względu na ograniczone ruchy ręki.
Od miesięcy słyszę w ZUS-ie tylko wymówki. Przez biurokrację staję się bezdomny.
Gdyby ktoś coś to podaje FB -> https://www.facebook.com/profile.php?id=61551434301043
Nie wiem czy czegoś oczekuję po tym poście czy jestem już całkowicie zdesperowany sam już nie wiem.
Równolegle złóż oficjalną skargę na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta, opisując całą sytuację.
Dzisiaj też skontaktuj się z miejskim lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej – mają obowiązek udzielić Ci natychmiastowego, finansowego wsparcia w sytuacji braku środków do życia.
Wyślij jeszczee pilne, pisemne wezwanie do dyrektora Twojego
ZUSy to należy zburzyć, teren zaorać i rzepak zasiać.
Byłam w podobnej sytuacji - tj. ZUS nie płacił mi zasiłku za ok 12 miesięcy (ciąża - zwolnienie od 7 msc i potem
Macierzyński). Gdyby nie partner musiałabym jeść tynk ze scian, zero zrozumienia dla faktu że właśnie urodziłam dziecko. Badano czy faktycznie byłam zatrudniona u mojego pracodawcy.
Panie z urzędu miały związane ręce
- wiem, że było im głupio i próbowały coś przyspieszyć, ale było ich za mało na tyle spraw, przechodziło to
Zasilki z ZUS są tylko na chore córki gdzie jeden rodzic jest bezrobotny, tej instytucji po prostu unikać jak ognia bo dla nas facetów ona istnieje tylko po to żeby zabierać składki, których i tak nie zobaczymy.
@masz_fajne_donice: no niestety, raz dwa się nabierzesz potem leci że to był scam...i się odechciewa ale tu gośc prosi o porawdę nie widzę liku do zrzutki