Cześć mam na imię Mateusz, przeglądam wykop od wielu lat, ale nigdy się nie udzielałem, do dziś. Jestem zrozpaczony i może to być wszystko chaotyczne.

Nie mam już siły się ukrywać. Piszę to, bo jestem pod ścianą. Od początku września jestem na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Mamy 7 stycznia 2026 r., a ja do tej pory NIE DOSTAŁEM ANI GROSZA zasiłku chorobowego!

Borykam się z ciężką depresją od lata tego roku. W zeszłym miesiącu dostałem skierowanie na oddział dzienny do CZP (Centrum Zdrowia Psychicznego) System mnie niszczy zamiast leczyć, jeśli ta sytuacja będzie się przedłużać całkowicie zwariuje. W trakcie zwolnienia przeszedłem fatalne zakażenie prawej dłoni. Zawszę pracowałem fizycznie na ten moment jeszcze nie mam pełnej władzy w prawej ręce (problemem jest chwytanie, utrzymanie czegoś ze względu ,że zakażenie najbardziej dotknęło kciuk). Wydałem wszystkie oszczędności od września do dziś za samo mieszkanie płaciłem 2000zł + opłaty miesięcznie. Jutro mam lekarza do którego i będe prosił o odroczenie płatności za wizytę bo mnie na nią nie stać. Mam pod opieką jamnika i papugę. One nie rozumieją, że „ZUS wyjaśnia zasadność” albo że cytując pracownika ZUS -„może to potrwać jeszcze 30 dni albo dłużej, wie pan bo sprawdzamy zasadność”.



Proszę o pomoc w nagłosnieniu tej sprawy, może ktoś miał podobnie jakieś solucje będą mile widziane. Jeśli ktoś miałby do zaoferowania zajęcie dorywcze (Ogarniam PC w stopniu dobrym, jakaś praca zdalna dorywcza to proszę o kontakt) fizyczna na razie odpada ze względu na ograniczone ruchy ręki.