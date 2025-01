To nie jest tak, że odpowiada pojedyncza osoba. W sensie nawet jeśli w rzeczywistości tak, to to wina procesów w firmie a nie tego robola. Jeśli zrobił to z niedbalstwa to kontrola jakości powinna to wykryć. Jeśli popełniał błąd to możliwe, że ktoś go źle przeszkolił i no znowu - gdzie QA?

A jeśli faktycznie to tak, że nie dało się wykryć i jest to jakieś arcytrudne zadanie, to znaczy że ten Pokaż całość