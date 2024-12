Tak, żeby was dojechać bardziej to dodam parę szczegółów:



- wiek emerytalny to jedno: 60 vs 65 można by z tym żyć, ale dochodzi jeszcze

- różny staż pracy: kobieta 20, chłop 25 lat

- taka sama przewidywana długość życia gdzie dobrze wiemy, że chłopy krócej żyją



Więc chłop przejdzie na emkę później choć krócej żyje, żeby dostać to samo świadczenie musi przepracować 5 lat więcej i wyliczą mu jakby żył tak Pokaż całość