A kogoś to dziwi, że chcą? Widzą przywileje jednej grupy to tez takie chcą. Policjanci dostaną to przyjdą nauczyciele. Dlatego takie uprzywilejowanie grup to jest PATOLOGIA. Trzeba po prostu odpowiednio płacić, żeby ludzi było stać na mieszkania. Żadnych przywilejów jak wcześniejsza emerytura, mieszkania, zapomogi i inne takie.