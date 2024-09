Hipokryta, to na pewno, ale może i bandyta? Wiecie, to się w głowie nie mieści, jak (co prawda samozwańczy) "ekspert" tak spektakularnie łamie prawo. Prawie 200, telefon w łapie, a jakby tak coś mu nie pykło, ktoś mu by wyjechał, czy inna rzecz zadziałaby się na drodze i wjechałby w tył innego auta, to byłby drugim Majtczakiem czy Gumą żakiem.