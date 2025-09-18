Sąd zdecydował. "Wtorki dla pań" w saunie to dyskryminacja mężczyzn
Przypomnienie jak w 2023 roku zakończyło się wprowadzenie strefy wolnej od mężczyzn w saunarium we Wrocławiu: 500 zł zadośćuczynienia oraz likwidacja wtorków tylko dla kobiet.sildenafil
Komentarze (10)
Powinno być 500 zł zadośćuczynienia każdemu facetowi, który pocałował klamkę.
Wtedy byłoby to zadośćuczynienie.
@tenloginnieistnieje: tracą mężczyźni z karnetami okresowymi
1. Nie prywatna a publiczna firma. Aquapark Wrocław jest w całości własnością gminy Wrocław.
2. Wygrana w sądzie była łatwa, bo firma oferowała za tą samą cenę ograniczoną usługę. To tak jakby kupić bilet miesięczny w komunikacji miejskiej, ale we wtorki nie móc jeździć autobusem, bo gmina wprowadziła “wtorki tylko dla kobiet”. Nawet jeżeli uznamy to za słuszne, to nadal ceny biletu miesięcznego powinny być odpowiednio niższe