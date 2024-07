Zazwyczaj to jednak odwrotnie: na konsultacje społeczne przychodzą "słupy" albo wprost lobbyści - i potem odhaczone - wprowadzamy bo przecież społeczeństwo tak chce.Pełno politycznych, biurokratycznych zasrańców dowolną opresję czy rabunek tak argumentuje:"ludzie proszą mnie żebym zrobił to i to", "społeczeństwo boi się prosi o rozwiązanie", "mam listy od zaniepokojonych mieszkańców", "ludzie piszą do mnie w strachu" etc.Ostatnio nagminnie.