System kaucyjny to przekręt stulecia? "Miliardy nabite w butelkę". Kto zarobi fortunę?
System kaucyjny w Polsce rozebrany na czynniki pierwsze! Kto na tym zarobi i gdzie popłyną miliardy złotych?
Obczajcie sobie za czym stoja takie firmy jak ta. Zwroccie uwage kto siedzi w radach nadzorczych firm tego typu ktore lobbuja za przerzucaniem cen opakowan na klientow - nie dajmy sie nabierac!!!
Korpo monopol ma sie swietnie, jeszcze jak wszyscy dzialaja razem... cala smietanka...( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Zly_On: @od-bana-do-bana
Po: Butelka Pet ładnie czeka na półce, maszyna zgniecionej nie łyknie, nastepnie butelkę niesiemy do zbędbego pośrednika, automatu obslugiwanego przez firme kolegi ministra. Jak nie zaniesiesz kolega zarabia 50gr. Potem smieciarka i sortownia sortuje ze skuteczoscia 85%
Profit ? Kolega ministra. (ʘ‿ʘ)