Nie rozumiem jednej rzeczy,przecież wiedzą gdzie jest ten morderca,wiedza kto jest jego adwokatem.To daje się wtedy wezwanie do sądu nawet adwokatowi żeby przekazał swojemu klientowi,koleś się nie stawi do sądu i nie będzie można go doprowadzić to robić sprawę bez niego,skazać go na 20 lat ciupy,wysłać za nim międzynarodowy list gończy wtedy i hejo.On do sprawy nie jest potrzebny dowody są a jak nie chce się bronić w sądzie to jego strata.