trzech miesięcy za znieważenie i pięciu za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza

Pokaż całość

Zawsze jak widzę taki wysoki wyrok, to mam z tyłu głowy, że to tylko dlatego, bo babka nie miała kasy na prawników.Gdyby to był ktoś ogarnięty i z kasą, to po wypadku okazałby skruchę, prawnicy doradziliby mu co mówić i jaką wymówkę sobie wymyślić, że to była jakaś chwila słabości, ze się upił itd. i nagle wyrok byłby pewnie 2x