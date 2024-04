To że gospodarki są powiązane i u niemiaszków nie ma rewelacji to jedno. Drugie to fakt, że u nas bezsensownie podnosi się koszty funkcjonowania biznesu (energia, praca, podatki) multiplikując efekt zapaści niemieckiej gospodarki. Gdybyśmy w tym momencie obniżali koszty funkcjonowania naszej gospodarki zamiast ją dławić to w dłuższej perspektywie możliwe że dystans i zależność od Niemiec mogła by nam spaść - ale do tego trzeba mieć rządzących a nie pachoły.