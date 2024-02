Jako mięsożerca, ale nie antyweganin stwierdzam, że im się chyba coś popier#oliło. Te nazwy nie należą do nich i służą do opisu produktów. "Kiełbasa" z 64% zawartością mechanicznie oddzielanego mięsa ma tyle wspólnego z tym co rozumiemy pod słowem "kiełbasa", co wege-kiełbaski. Jak chcą coś standaryzować, jak chcą coś jasno określać, to niech zaczną od siebie.



"Szynka konserwowa" im nie śmierdzi, mimo, że to z szynką ma niewiele wspólnego.



Inna sprawa jest Pokaż całość