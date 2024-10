P--------o typowego Janusza. Na czym to "czyszczenie" ma polegać? Może czas się pogodzić po prostu z tym, że mamy przeciętną reprezentację i tyle. Z polskim kibicem Januszem to jest zawsze tak, że jak wygrywamy to pompuje taki Janusz balonika, a jak przegrywamy to chce wszystko zaorać...