Niemcy nie wprowadzili dopłat do kredytów i ceny nieruchomości spadały tam przez cały 2023 rok. Okazuje się, że spadające ceny mieszkań zachęcają Polaków mieszkających w pobliżu niemieckiej granicy (a także dojeżdżających do pracy w Niemczech) do zakupienia tam mieszkania. Jest taniej niż w Polsce.