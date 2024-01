Zaraz zjawią się opłaceni przez te fundusze klakierzy, którzy zaczną o katastralu pisać. Tam gdzie takowy jest fundusze jeszcze szybciej wykupują majątki, bo w przeciwieństwie do zwykłego obywatela który może fizycznie nie mieć kasy na taki podatek, to fundusze maja wręcz nieograniczony dostęp do świeżo wykreowanego pieniądza w bankach czy na giełdzie. Jedynym wyjściem jest po prostu zakazać takich praktyk, albo stworzyć wybiórczy podatek na takie inwestowanie ( co byłoby trudne)