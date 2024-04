800+ kosztuje 65 mld zł czyli razem z kredytem 0% to jest 86 mld zł. Tymczasem budżet na obronność w 2024r. to 118 mld zł... Zamiast rozpierdzielać pieniądze, to moglibyśmy pchnąć do przodu własny przemysł zbrojeniowy, rozwijać zdolności kosmiczne itd.