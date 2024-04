Dlaczego ministrem rozwoju i technologii jest człowiek z wykształceniem politologicznym? To nie powiniem być człowiek który ma wykształcenie ekonomiczne badź techniczne albo chociaż jakiś doświadczenie w branży?



Przychodzi taki minister na radę ministrów i co on mówi jak on tłumaczy premierowi różne szczegóły? Nic nie tłumaczy i jedynie co mówi to "Panie premierze, wszystko dobrze, wszystko działa, wszystko git, przelewy dochodzą w terminie, pozdrowienia od dobrych chłopaków z politechniki"?