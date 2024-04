To mnie mało bulwersuje. Bulwersuje mnie cisza w mediach na jawną kradzież 1,6 mld pln w 2023r. z tyt. Zaliczek na dostawy ropy, które to dostawy nie doszły do skutku. Jeżeli ktoś zna się nieco na handlu to wie, że takie deale zabezpiecza się akredytywą bankową lub np gwarancją zwrotu zaliczki. Nie ma możliwości, że Orlen nie ma i nie stostuje polityki zabezpieczeń handlowych... to jest jawna kpina, że doszliśmy do miejsca Pokaż całość