to samo miałem w ostatniej pracy.

ja po 3 latach dostałem w sumie 600 CHF podwyżki, a nowi na strat dostawali tyle co ja xD



jak stwierdziłem że to niesprawiedliwe i że nie będę uczył młodego (bo z pensji wynika że ma takie same doświadczenie jak ja) to skończyło się wypowiedzeniem. yebany do końca się upierał i nawet głupiej stówy nie chciał dorzucić xD