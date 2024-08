tak to jest jak firma reklamowa chce być zabawna.

każdy wie, że żadna baba by tak nie powiedziała, że gacie sobie przełóż na drugą stronę

każdy też wie, że facet by tak zrobił, tylko, że z własnej woli i nikomu by o tym nie mówił

a, no i facet co by tak zrobił nie miałby dziewczyny tylko urojenia od anime porno