Skoro politycy maja po kilkanascie mieszkan, to ostatnie czego chca, to by te mieszkania stanialy.

A jesli istnieje ryzyko, ze wolny rynek sprawilby ze ceny zaczelyby spadac, no to trzeba interweniowac.

Takie pytanie sie nasuwa (czysto hipotetyczne), ile mieszkan politycy dostali w "rozliczeniu" i dzieki temu teraz lobbuja na rzecz deweloperow, bo tak na prawde lobbuja na swoja korzysc?