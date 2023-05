Jak od lewa do prawa? Jaka prawicowa formacja lub partia tam idzie? Przecież program AgroUnii ma pisać zadeklarowany socjalista xDDD Doskonale wpisuje się w marsz poparcia dla lewicowego programu PiS.



Natomiast co ciekawe w już którymś znalezisku widzę ten sam schemat: każda krytyka marszu to w kilka sekund od razu 5-10 minusów. W dowolnym innym znalezisku czy na Mirko za te same komentarze zbieram kilkanaście-kilkadziesiąt plusów i np. 1 minus. Jakieś zaprogramowane Pokaż całość