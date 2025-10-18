Mężczyzni zapłacą wyższe podatki niż kobiety.
Chodzi o seniorów i tzw. zerowy PIT. Z uwagi na różnice wieku emerytalnego kobieta będzie zwolniona z PIT o 5 lat szybciej niż mężczyzna pracujący na tym samym stanowisku za tą samą pensję. W efekcie zarobi więcej.
No ale z tym instagramem to brzmi groźnie...
Za młodu ma odbyć przymusowe ćwiczenia woskowe, aby zawsze być gotowy za zostanie mięsem armatnim w obronie kobiet, które w
@Qullion: podwyższając wszystkim przy okazji ale o tym nie wspomnisz, bo nie wygodne xD
@oto_jestem: wam się słowo konstytucja przypomina tylko wtedy kiedy to wygodne ( ͡° ͜ʖ ͡°)