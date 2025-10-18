Pokażmy że wykop nie zapomina.
@obserwator_nsa: nie wiem dlaczego to sprawdziłem, ale wykop bawi i uczy.
"Słowo "podjudzać" pochodzi z języków wschodniosłowiańskich, gdzie wywodzi się od prasłowiańskiego korzenia związanego ze złem, a konkretnie od słowa "juda" (oznaczającego zło, złego ducha lub złośliwą siłę). Z tego rdzenia powstały czasowniki, które trafiły do polszczyzny w XIX wieku i mają znaczenie "intrygować w celu podburzenia". "
Jego partnerka prowadzi stadninę koni "stajnia u bohuna" w Sztutowie i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To ona prowadziła tego dnia samochód.
Może przewinienie jacka jest mniejsze niż u majtczaka, ale takie zachowania także należy piętnować i skazywać takie osoby na ostracyzm. Może wtedy do szczątkowych mózgów
CSI. Nie pomoże bogaty tatuś czy mamusia, a wyrok jest jak szrama popka patusa (dożywotni niezmywalny).
Można się śmiać ale gdyby nie wykopki to Seba, Sołtys czy Janusze biznesu robili by dalej z ludzi idiotów - w majestacie prawa.
Takich klik jest od ogroma, wypalać żelazem patusiarzy na stołkach i kontrakcikach na sprzątanie za 8k
@Garbaty_Mumolin: przecież można po prostu sprawdzić to w Internecie w 10 sekund, po co wysyłać wniosek xd?
