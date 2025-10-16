Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
Komentarze (86)
I trzeba było czekać, aż rozerwą kogoś na kawałki, by coś z tym zrobić ...
@malin90: Tak dlatego nakłada się 25 zakaz prowadzenia pojazdów, za 10 możesz odebrać komplet garnków na pobliskiej komendzie ¯\(ツ)/¯ Z pogryzieniami przez psy jest podobnie
tez powinien dac sie wpierw zagryzc? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bo coś czuję, że rząd zaraz podchwyci pomysł i będzie się chwalił rozwiązaniem problemu.
Tylko bezwzględny zakaz ras agresywnych, mieszańców i pozwolenie na psa powyżej X kilogramów. Inaczej dalej będzie 100 ataków dziennie a właściciele będą będą obwiniać wszystkich, tylko nie siebie.
BTW
Od pewnego czasu na spacery do lasu chodzę z bronią. Polecam.
W tym konkretnym przypadku rodzina mogłaby dostać pieniądze z ubezpieczenia, a nie domagać się zadośćuczynienia w procesie cywilnym.
Pewnie wszystkie dziady z kołą go podziwiały, jeździły do niego postrzelać na strzelnicę, napić się razem wódeczki jak to dziady z tego patologicznego środowiska, może jakiś pokazik raz
Te psy to w ogole uspia chociaz? Jak widac posmakowaly w ludzkim miesie i nie beda chcialy normalnej karmy zrec, moze ktorys z psiarz bedzie chcial sie poswiecic i dac podjesc pieskom reki albo nogi? (
@czarnoibialo: nie.
Art. 6 ustawy o ochronie zwierząt zabrania zabijania zwierząt i podaje wyjątki, np. "usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia" - i tu zaczynają się schody, bo po pierwsze do wykonania eutanazji jest wymagana zgoda właściciela (więc najpierw musi dojść do przewłaszczwnia zwierzęcia, np na drodze sądowej). Jest to taki korowód prawny,
I przy okazji - w tym kraju musi się skończyć kult psa. Zarówno w miastach, gdzie tylu psów być po prostu nie powinno, jak i na wsi, gdzie istnieje kretyńskie przekonanie, że skoro jest dom, to musi być i pies. Posiadanie psa powinno być wysoko opodatkowane, a obywatele, którzy zgłoszą skuteczny donos na
@Oidakak: przepisy są.
Art. 6 ustawy o ochronie zwierząt zabrania zabijania zwierząt i podaje wyjątki, np. "usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia" - i tu zaczynają się schody, bo po pierwsze do wykonania eutanazji jest wymagana zgoda właściciela (więc najpierw
@hunteriarz: czy ty sugerujesz, że za człowieka powinna być taka sama kara jak za owce? ( ಠ_ಠ)
@DiwadAbodzo97: albo 100 zł grzywny i 10 godzin prac społecznych