I znowu psy: Cztery psy zagryzły 80-latka
W Poddębicach zmarł 80-letni mężczyzna, który został pogryziony prawdopodobnie przez co najmniej cztery psy.Muflonkuflon
Komentarze (46)
najlepsze
To my jesteśmy państwem. Kręcimy Małysza aż do skutku.
Widzi psa bez smyczy w podchodzi do właściciela każesz przywołać - puszek nie wraca i wlepiasz 500zł.
Widzi
change my mind...
To mnie zawsze najbardziej drażni w poatępowaniach z udiząłem psów, tak jakby to miało jakiekolwiek znacznie w przypadku rozszarpania czy trwałego okaleczenia czy psy miały szczepienia
