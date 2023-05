Całkowity zakaz wyprzedzania to jest jakiś absurd ALE kierowcy sami do tego doprowadzili ci którzy wyprzedzają nie mając na tyle mocy aby zrobić to szybko i sprawnie, tak samo ci którzy mogliby odpuścić te kilka "oczek" a tego nie robią a czasami nawet przyspieszają.

Inną sprawą jest to że w Polsce prawie wszystko co ma 2 pasy ruchu w jednym kierunku jest nazywane AUTOSTRADĄ.

Cóż, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce