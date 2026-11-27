W Polsce sprzedaje się rocznie 250 tysięcy mieszkań. W Polsce mamy 160 tysięcy lekarzy. Jak wiemy, betonowe złoto to ich ulubiona inwestycja, a z takimi zarobkami to stać ich na wiele. Niech co drugi lekarze kupi co roku jedno mieszkanie to daje 80 tysięcy mieszkań. Jedna trzecia podaży może być kupowana tylko przez tę grupę zawodową pod wynajem, podczas gdy młodych nie stać na własne M, żeby założyć rodzinę, a demografia leży Pokaż całość