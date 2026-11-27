INTERNISTKA 2.5MLN
Czekałem na ten moment. Łączenie umów w CRU. Przed Państwem lekarka internista. Data uzyskania PWZ: 2019 Polska jest rozszarpywana.miejsce_na_reklame
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Czekałem na ten moment. Łączenie umów w CRU. Przed Państwem lekarka internista. Data uzyskania PWZ: 2019 Polska jest rozszarpywana.miejsce_na_reklame
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Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
Ksiazkowy rozpad państwa. A przyszle pokolenia z to srogo zaplaca.
Hola, hola. Czyli mamy układ, w którym - nihil novi, pisaliśmy sobie o tym niejednokrotnie - trzydziestolatek ciągnie po melasie.
10, no niech stracę 15 lat.
Stetoskop