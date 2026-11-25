Syn zastąpił ojca jako konsultant krajowy w otorynolaryngologii
Prof. Piotr H. Skarżyński został nowym konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii. Na stanowisku tym zastąpił swojego ojca, prof. Henryka Skarżyńskiego, który sprawował tę funkcję przez trzy kadencje, nieprzerwanie od 2011 r.tomasztomasz1234
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Komentarze (26)
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A tu mamy zjazd wykopowych spie…in które niczego w życiu nie osiągnęły i plują tylko na innych XD
Gościu był współ autorem 1350+ prac. Przecież to jest patologia naukowa.
Piotr Henryk Skarżyński – scientific publication summary:
Jak większość topowych lekarskich i prawniczych. No można się pożenić, połączyć siły klanów jeszcze.