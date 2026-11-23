Huang wraca do Nvidii.
Jensen Huang wraca na stanowisko CEO Nvidii. Zdaje się, że uszło mu na sucho ;)arek_elita
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Jensen Huang wraca na stanowisko CEO Nvidii. Zdaje się, że uszło mu na sucho ;)arek_elita
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Komentarze (95)
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Szacun i czekam na aktualizacje pozwalającą odruchać inwestorów
gielda to najlepsze co spotkalo ludzkosc ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Aaa12345: Omijając sankcje i współpracując z agentami wroga. Mam nadzieję, że Demokraci dobiorą mu się do d--y ¯\(ツ)/¯