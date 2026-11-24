Od lat korzystam z płatnego Tidala. Po tej ich decyzji jestem skłonny zapłacić im więcej za licencje bez muzyki AI.

Czasem słucham muzyki na Tidalu, czasem na YT.

Na YT częściej mi wpadają kanały, gdzie muzyka jest tworzona na podstawie algorytmów AI. Dość sprawnie je wyłapuje na podstawie tego, że zarówno muzyka, tekst i głos jest nazbyt generatywny i na jedną modłę pod jeden gatunek muzyki. Od razu taki kanał na YT Pokaż całość