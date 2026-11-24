Platforma Tidal idzie pod prąd. Zakaże muzyki tworzonej przez AI
Koniec z muzyką AI na platformie Tidal. Jej właściciele ogłosili, że od 9 grudnia zaczną usuwać ze swojego katalogu utwory stworzone w całości przez sztuczną inteligencję. To bezprecedensowa decyzja w branży streamingu muzycznegonervous_breakdown
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Bo zaśpiewane badziewie głosem przepitej karyny i poprawione autotune także usuną.
Czy tu już zostawią ( ͡° ͜ʖ ͡°) bo to nie AI i ktoś musiał kliknąć "Włącz autotune"
DOtyczy to też YT. mam dość materiałów robionych w AI.
Czasem słucham muzyki na Tidalu, czasem na YT.
Na YT częściej mi wpadają kanały, gdzie muzyka jest tworzona na podstawie algorytmów AI. Dość sprawnie je wyłapuje na podstawie tego, że zarówno muzyka, tekst i głos jest nazbyt generatywny i na jedną modłę pod jeden gatunek muzyki. Od razu taki kanał na YT