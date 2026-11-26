Ustawa 3003: Senat przegłosował właśnie ACTA 2.0
62 senatorów zagłosowało za przyjęciem ustawy o cenzurze Internetu, pomimo poważnych zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich.Kk_account
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62 senatorów zagłosowało za przyjęciem ustawy o cenzurze Internetu, pomimo poważnych zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich.Kk_account
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Komentarze (99)
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Oby po zakończeniu tego patorządu nastał czas rozliczeń faszystowskich szkodników.
@OscarGoldman: tak bo na pewno cenzura i manipulacja w mediach to cos czego PIS by nie chcial jak juz zamienia sie stolkami :P
Nie wywołuj wilka z lasu - zaraz przylezą konta, które uruchomiły się już na długo przed wyborami i będą nadawać na konfederacje. Swoją drogą - rozumiem, że można mieć różne poglądy, ale akurat konfe szanuje za to, że co by się nie działo (protesty przeciw obostrzeniom covid, protesty rolników, dziwne ustawy) to zawsze stają
@mightyandrzej777: Proszę bardzo:
https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/Glosowanie.xsp?posiedzenie=68&glosowanie=89
chyba powinni zacząć nosić pieluchy