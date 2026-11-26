Karolu Nawrocki - nie zawiedź nas, nie podpisuj tego syfu. Niech sobie tuSSk i sikortzky krzyczą, im już nic nie pomoże, są kupieni. Karolu Nawrocki bron nas. Pozdrawiam i pisze całkiem poważnie, bo ta ustawa ma blisko 300 stron napisanych kompletnie dziwnym językiem jak by specjalnie żeby taki zwyklak jak ja tego nie zrozumiał.