Akcja Dawida K. w parlamencie rozliczona jako SOR
Wiecie, że kontrolerzy NFZ ustalili, że akcja Dawida K. w Sejmie w postaci badań dla parlamentarzystów została rozliczona jako świadczenia wykonane na SOR Szpitala Południowego? Badano parlamentarzystów i zapłaciliśmy za to my wszyscy że niby to badania wykonane na szpitalnym oddziale ratunkowym.tomasztomasz1234
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Komentarze (20)
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2. Dyrektorzy którzy podpisywali faktury powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej i finansowej
Jak nabijesz zły kod jabłek w sklepie to jest oszustwo, a nie kradzież i zamiast mandatu masz sprawę w sądzie, a tu nic.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
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