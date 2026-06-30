"Ułan mode" włączony już po 25 sekundach. Zwrócenie uwagi na jakieś przewinienie wywołuje nagłe cofnięcie psychiki do roli dziecka poniżanego za popełnianie błędów. I ono się broni rękami i nogami, żeby wyimaginowany pas go nie zdzielił, często wrzeszcząc czy grożąc innym. To jest masakra ilu ludzi w Polsce ma ten odruch.