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Kierujący zatrzymał się tuż przed przejściem dla pieszych, blokując jednocześnie pas dla rowerów. Za nic ma zwracanie uwagi i pokazuje się z najgorszej strony.zawisza
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Kierujący zatrzymał się tuż przed przejściem dla pieszych, blokując jednocześnie pas dla rowerów. Za nic ma zwracanie uwagi i pokazuje się z najgorszej strony.zawisza
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Komentarze (50)
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Chronicie takich patologicznych gamoni? Stoicie po stronie chamskiego nerwusa? Żal...
Tyle tu tego jest bo tyle jest gamoni patusów dookoła. Każdego należy i warto piętnować. Content konfitury skończy się gdy skończą się takie akcje. Piętnować do bólu. Ewidentnie robi to różnicę jak widać po materiałach we wszystkich mediach.
Widać że typ buraczyna i przekłada się to pewnie na inne aspekty życia, nie zdziwiłbym się jakby stosował p-----c.