Oddał w spadku mieszkanie szpitalowi. Zarabia na nim syn prezesa
Samotny starszy mężczyzna przekazał swoje mieszkanie w darze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nie nocują w nim jednak rodzice małych pacjentów, tylko... turyści. Jak ustalił Onet, lokalem zarządza i wynajmuje go komercyjnie syn prezesa spółki prowadzącej hotel przy szpitalu. Zarówno on sam, jakairaG
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Komentarze (65)
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Nawet jak zrobisz coś pożytecznego społecznie to jakieś łajzy mogą na tym oszukiwać i cię jeszcze ośmieszą.
@MiKeyCo: at its best ( ͡° ᴥ ͡°)
I my śmiemy kpić z ruskich Ukraińców i Białorusinów, mamy te same elity.
i mówię to całkowicie serio, to robią setki tysięcy, jak nie miliony Polaków, okraść matkę czy ojca z majątku i później wojna z nimi
Myślicie, że lekarze mają obecnie jakieś powołanie? Otóż mają - powołanie do pieniędzy.
Właśnie dlatego lekarz jest zawodem zaufania publicznego, bo miał prezentować coś więcej niż pazerność.