Ochydni pełzacze, że tym ludziom nie wstyd. Przecież pracują w tych szpitalach, widzą jak jest. Wiedzą doskonale, że część ludzi (rodziców) musi przejechać 300 km do szpitala do Warszawy z dzieckiem, wynajęcie hotelu w pobliżu to spory wydatek w szczególności, jeżeli masz dziecko chore i musisz kilka razy w roku być w stolicy w szpitalu. Co za czyste s-----------o. Na prawdę aż tak było ciężko uszanować wolę zmarłego. Może lepiej było przekazać Pokaż całość