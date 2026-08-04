Zawiesili zabiegi dla dzieci. Potrzebne było miejsce dla rodziny dyrektora
Po naszych publikacjach o sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku zgłosili się do nas kolejni oburzeni pracownicy. Twierdzą, że w związku z hospitalizacją osoby z rodziny dyrektora lecznicy miały zostać zawieszone zabiegi chirurgii dziecięcej.Bobito
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https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/96944_salonik-vip-w-szpitalu-we-wloclawku-pacjentce-krecono-loki.html