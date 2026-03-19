Pokaż całość

RODO to nie jest martwym prawem, nie bije firmy, tylko narzuca im obowiązki, co do przetwarzania danych osobowych, gdy działają na terenie UE. Te spoza UE działające na rynku UE (w tym wielkie cyfrowe usańskie molochy) podlegają im i muszą ich przestrzegać. No i to są realne korzydci dla użytowników/klientów, czyli jakakolwiek kontrola nad przetwarzaniem ich danych, dostęp do nich, możliwość poprawiania/usuwania, sprzeciw wobec profilowaniu, przenoszenie ich między usługami,