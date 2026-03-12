Ahh Audi franowo ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) kto mieszkał choć chwilę w tym mieście to na bank słyszał już na ich temat niejedną historię.



To jest w ogóle dziwny rejon Poznania jeżeli chodzi o motoryzacje - dosłownie kilometr obok tego salonu był jeszcze niedawno BMW Olszowiec (który już stracił akredytacje bmw i upadł) w którym serwis potrafił wydać auto z innym odcieniem drzwi gdy były "tylko polerowane" ( Pokaż całość