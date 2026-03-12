Emeryt kupił Audi za prawie 130 tysięcy zł w poznańskim renomowanym salonie.
Emeryt kupił bezwypadkowe auto w oficjalnym salonie. Po szkodzie calkowitejOkaz_prawilnosci
uniósł się honorem i teraz przez 7 lat po sądach lata
- Początkowo - w 2019 - Porsche Inter Auto zaproponowało panu Piotrowi rozwiązanie kompromisowe - odkupienie pojazdu pod warunkiem zachowania w tajemnicy całej sytuacji i przyznania, że jego roszczenia wobec sprzedawcy były "bezzasadne". Właśnie wówczas, oburzony taką propozycją, emeryt postanowił więc skierować sprawę na drogę sądową - dodaje.
Szkoda całkowita nie mówi nic o stanie technicznym pojazdu po wypadku. Mówi jedynie o tym, że koszt naprawy przekracza 100% (przy naprawie z OC) albo 70% (przy AC) wartości pojazdu sprzed wypadku. Tak naprawdę szkodę całkowitą można osiągnąć rysując cały bok samochodu, albo uszkadzając przy lekkiej stłuczce przedni zderzak,
@cochese: takie coś to ma zastosowanie przy piętnastoletnim gruzie, którego wartość nie jest już duża, tutaj nowe auto dostało całkę.
@Tatiagla: bo ubezpieczalnie nakręcają w ten sposób popyt na nowe samochody, tak jak w USA, gdzie całkę dostajesz po przerysowaniu całego boku.
To jest w ogóle dziwny rejon Poznania jeżeli chodzi o motoryzacje - dosłownie kilometr obok tego salonu był jeszcze niedawno BMW Olszowiec (który już stracił akredytacje bmw i upadł) w którym serwis potrafił wydać auto z innym odcieniem drzwi gdy były "tylko polerowane" (
Typowe. Dileruchy, jak i deweloperuchy nigdy nie powiedzą przepraszam, tu nawiązka, tylko bezczelnie dają do podpisania papier, że roszczenia są bezzasadne i niech sp.dala.