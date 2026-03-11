"Wieczne chemikalia" na celowniku. Kolejne kraje ich zakazują.
Są w opakowaniach na wynos, kosmetykach, patelniach i odzieży sportowej. PFAS, nazywane "wiecznymi chemikaliami". PFAS, czyli związki per- i polifluoroalkilowe, to ogromna grupa syntetycznych substancji chemicznych cenionych za wyjątkową odporność na wodę, tłuszcz, wysoką temperaturę i ścieranieZionOfel
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
spędziłem godziny na risercz i schudłem o niecałe 300 zł. Czuję się bezpieczniej. Ale to kolejna wiara w literki na ekranie. Mamy przejechane. Makao i amen
Gdzie to trafia, co sie z tym dzieje. Nikt nie wie, nikt nie pyta.
Ale tanie mieso, jest jeszcze gorsze dla srodowisko, niz nawet marnowanie soli na drogi zamiast na domy. Te chemikalia by sie przydaly by malowac tanie domy z soli.