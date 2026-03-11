Hity

tygodnia

2642
Good News: Ordynator zarabiał 2,5 mln zł. Stracił posadę.
2410
Lekarze w prywatnych gabinetach biorą majątek za to, co jest za DARMO na NFZ
2446
Lekarz nowy rekordzista 0.4 mln zł miesiecznie pensji
2324
Newag pozywa hakerów. Domaga się milionów złotych odszkodowania
2091

Powiązane tagi