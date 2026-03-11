Okulary - dlaczego są tak drogie?
Konkretny opis spisku korporacji, który poprzez manipulacje rynkiem zawyża wielokrotnie ceny oprawek i soczewekGeraltRedhammer
Komentarze (94)
najlepsze
i dalej bedziemy placic 800 albo i 1000+ za to zeby widziec ostro :)
Sam teraz mam dość drogie, bo wybrałem raczej kosztowną oprawkę, ale i soczewki Hoya kosztowały swoje - pocienione, odporne na zadrapania, z filtrem światła niebieskiego i jakimiś innymi ch..ami
@DziendobryMireczku: ja też pracuje i powiem tak: ok, koszt wytworzenia markowych oprawek wcale nie wynosi np. 2.5k za jakieś tomy fordy - ale te za dolara, to najzwyklejsze podróbki.
Oryginalne oprawy, w hurcie kosztują powiedzmy połowę ceny sklepowej jaką płaci klient (a u producenta to niewielki procent tej ceny). Na ali są zwyczajnie
@GeraltRedhammer: oczywiście, ale on napisał:
To ludzie wolą Gucci Ray-Ban Vision Express 1800 zł za kawałek plastiku z tej samej fabryki co te tanie ¯\(ツ)/¯ Więc nie wiem do kogo macie pretensje.
I jednak trochę inna sprawa zwykle szkła, a inna milion warstw, filtrów i turbo pocienione na
@Gjbgghbhhjj: Nigdy nie celowałem w tego typu, a i tak wydałem 2k, gdzie większość ceny to nie oprawki, a szkła. Oprawki mnie kosztowały 3 stówy. Powiedz mi gdzie zamawiać do oprawek szkła, żeby nie wyszło miliony monet.
Piwniczaki odkrywaja, ze producenci marek "luksusowych" maja kilkaset % przebitki na swoich produktach, a klepia wszystko u kitajcow.
Jestem dumny, ze jutro przychodzi moj scamerski produkt.