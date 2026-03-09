Kosmiczne stawki opłat za przejazd A2. Kolejna podwyżka
Za przejechanie 50 kilometrów samochodem osobowym trzeba będzie zapłacić aż 40 złotych. Oznacza to, że pokonanie trasy z Konina do Nowego Tomyśla będzie kosztowało teraz 120 złotych. W ciągu ostatnich sześciu lat koszt przejazdu A2 się podwoił.blastocysta
@N331: W tajnych umowach z Kulczykami państwo zobowiązało się, że nie będzie rozwijać nowych dróg które mogłyby być konkurencją dla A2.
8 zeta więcej płacę za roczną winietę na wszystkie autostrady tu, gdzie mieszkam.
@gajowy-marucha: To w jakimś biednym kraju mieszkasz, nas w Polin stać żeby płacić więcej.
Zresztą Paliak lubi płacić więcej.
No i co w tym dziwnego, ja gdybym zarządzał taką autostradą to bym co tydzień podnosił stawkę i patrzył tylko czy wystarczająco dużo debili dalej tamtędy jeździ.
@Naczelny_Cenzopapista: no właśnie że ma jak zrobisz zakaz ruchu pojazdów ciężarowych przez wioski (co generalnie jest dobrym pomysłem)
Ale codziennie j-----e sie od poznania przez te nowe tomysle do swiecka to mordega