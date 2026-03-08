W komentarzach pojawia się argumentacja związana z problemem wyludnienia, przemawiającym za zezwoleniem na implantację bez zgody ojca.

Podobnie jest z dawcami nasienia, niby anonimowo, ale kojarzę że dawcą był pozywany w kontekście płatności alimentów.

Obawiam się że może to działać odwrotnie od zamierzeń.

Mężczyźni będą unikać podobnych sytuacji w szczególności z uwagi na niesprawiedliwe alimenty, co może mieć wpływ na jeszcze niższy wskaźnik urodzeń.



Ciekawe jakie jest podejście kobiet, szczególności w okresie