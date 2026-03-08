Sąd pozwolił na in vitro mimo sprzeciwu byłego męża.
Zakończyłeś związek z kobietą ale mieliście zamrożony zarodek? Nie ma problemu twój opór można przełamać :) dla dobra kobiety oczywiściepepepanpatryk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Zakończyłeś związek z kobietą ale mieliście zamrożony zarodek? Nie ma problemu twój opór można przełamać :) dla dobra kobiety oczywiściepepepanpatryk
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
Za taki wyrok ten ebany sąd powinien iść do pierdla.
@zawodowy_grzybiarz: Popieram. Nie było żadnego problemu, by zgodzić się na implantację zarodka, ale pod warunkiem, że nie obciąży się niewinnego faceta kosztami na resztę życia. Ale sąd i sprawiedliwość to rzeczy sprzeczne niestety.
@mariusz_z_blighttown: Hehe, celne :)
Typowa kobieta. Przerzucić koszty na kogo innego.
Domagam się równości w prawie, choć wolę w mniej absurdalną stronę.
Podobnie jest z dawcami nasienia, niby anonimowo, ale kojarzę że dawcą był pozywany w kontekście płatności alimentów.
Obawiam się że może to działać odwrotnie od zamierzeń.
Mężczyźni będą unikać podobnych sytuacji w szczególności z uwagi na niesprawiedliwe alimenty, co może mieć wpływ na jeszcze niższy wskaźnik urodzeń.
Ciekawe jakie jest podejście kobiet, szczególności w okresie
@ziel: Tak, stało się to w UK, prawo się zmieniło i skończyło się bycie dawcą anonimowy, potem pojawił się proces o alimenty. W efekcie brytyjczycy przestali oddawać nasienie. Nie wiem jaki jest stan prawny na dzień dzisiejszy, ale pamiętam głośną sprawę jak para lesbijek zrobiła sobie dziecko, a jak się rozstały to matka pozwała biologicznego ojca bo prawo nie pozwalało pozwać
Myślę, że dobrze wiesz jakie jest. Niezależnie od tego czy chcą mieć dzieci czy nie to przecież też ich komórka, mają do tego prawo. Facet ma płacić w przyszłości alimenty, a jak nie to niech płaci państwo.
Natomiast w drugą stronę oczywiście jej ciało
@driveback: to nie tylko polskie ale i europejskie.
tacy wlosi nie mieszkaja z partnerkami dluuuugo (o odwlekaniu slubow to nawet nie mowie), bo to mogloby byc uznane za cos rodzaju niesformalizowanego malzenstwa i po rozstaniu facet moglby placic alimenty na k---e wystarczy