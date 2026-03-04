Powinni wszyscy dostać karę powyżej roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, bo tak się dziwnie składa, że wszyscy dostali poniżej tej granicy. I kwalifikują się do odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, co najpewniej będzie miało miejsce (brak uprzedniej karalności, etc.).