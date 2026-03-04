Sąd skazał wszystkich lekarzy odpowiedzialnych za śmierć ciężarnej Izabeli
Szef Śląskiej Izby Lekarskiej powiedział: "To zbyt surowa kara, niewspółmierna."iggy_p
Lekarze to jedna z większych klikch i robią aboslutnie wszystko ayb nie dopuścić lekarzy z innych panśtw do pracy w Polsce i utrudniają wszlekie nostryfikacje dyplomów, praktyk itd.
aha bo zaraz jakieś głupki się zlecą- nie mam problmów aby chodzić do lekarzy (CHODZĘ i generalnie jestem hipohondrykiem)z Indii, Sri Lanki, Indonezji, Chin a że mieszkam w
w AU też (ukochana doktor Łukasiewicz) ale ona ze straej lata 80 imigracji.
Co to za pitolenie?! Lekarze w tym wypadku nie nieśli pomocy, wstrzymali się z działaniami bo byli zesr.ani - bali się że do końca życia nie wyjdą z sądu. Przepisy antyaborcyjne zostały zaostrzone, a takie jedne małe obrzydliwe zero pokazało że potrafi
@jagoslau: XD
Widzę, że ktoś tu jest mądrzejszy od prokuratora a nawet sądu bo prokuratora nie trzymała się tej wersji chociaż na początku tak miało byc.
Wykazali jak bardzo zaniedbali obowiązki i ignorowali najważniejsze
@jagoslau: Tak, tak, od początku było wiadomo, że taka będzie linia obrony. Jakoś Jagielska nie bała się dokonywać aborcji na podstawie orzeczeń od psychiatry. Lekarze musieli mieć świadomość o zagrożeniu życia (doszło do wstrząsu septycznego) i dokonanie aborcji w związku z taką wolą ciężarnej było ich obowiązkiem, również w świetle prawa obowiązującego po wyroku TK (w zakresie przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia
no najgorzej kiedy twoja praca jest oceniana...
biedne lekarzyki za taki stres powinni dostawać minimum 500k miesięcznie...
Dlatego należy płacić lekarzom tylko wtedy, jak jest się zdrowym. Jak się jest chorym, leczenie powinno być na koszt lekarza.
@misiozaur: w jakimś azjatyckim kraju jest takie rozwiazanie i trzyma się ponoć kupy i d--y :)